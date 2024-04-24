



Погода в Узбекистане на 25 апреля



ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 25-28 апреля по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. 24-30 апреля по горным районам республики (свыше 2000 м) лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 22-27°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 22-27°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 22-27°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами кратковременный дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Лавиноопасно (свыше 2000 м). Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 11-16°.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи