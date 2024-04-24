В Ташкент прибыл глава МИД Великобритании

ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим с визитом в страну государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвидом Кэмероном.

В ходе переговоров главы МИД обсудили текущее состояние и ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру приоритетных направлений, прежде всего, в сферах экономики и образования.

По итогам приговоровстороны подписали Совместную декларацию о всестороннем партнерстве и Меморандум о взаимопонимании в областях региональных и международных связей и инфраструктуры.

Визит главы МИД Великобритании в Ташкент предпринят в рамках поездки по странам Центральноазиатского региона, в частности, уже посетил Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан.

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