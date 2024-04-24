



Проведен разговор глав Узбекистана и Казахстана



ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров глава Узбекистана выразил коллеге соболезнования по случаю разрушительных паводков в Казахстане, приведших к человеческим жертвам. Кроме того, был обсужден ход реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе недавнего визита главы РК в Хиву. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи