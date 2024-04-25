Новый посол Кипра приступает к своим обязанностям

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр (с резиденцией в Москве, РФ) Кипрос Йоргаллиc, прибывший в страну для вступления в должность, посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Бахтиеру Саидову, а также были обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

Кипрос Йоргаллиc с июня 2022 года также является послом Кипра в России.

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