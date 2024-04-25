В Ташкент прибыл новый посол Чили

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Чили Эдуардо Раулем Эскобаром Марином.

В ходе переговоров посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества по линии парламента, в сферах экономики и торговли.

Эдуардо Эскобар с мая 2021 года также является послом Чили в Российской Федерации.

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