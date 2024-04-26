



Узбекистан посетила делегация Нидерландов



ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. 25 апреля прибывшая с рабочим визитом в страну делегация МИД Королевства Нидерландов приняла участие в прошедшем в ведомстве иностранных дел Узбекистана очередном раунде межмидовских политконсультаций. Повестка дня переговоров включала рассмотрение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, текстильной индустрии, сельского хозяйства, по линии парламента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи