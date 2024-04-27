Проведена встреча глав МИД Узбекистана и Великобритании

ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 26 апреля завершивший свое турне по странам Центральной Азии государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Кэмерон еще раз посетил столицу Узбекистана на обратном пути в Лондон.

В рамках визита была проведена встреча глав МИД Узбекистана и Великобритании, которая была посвящена ключевым аспектам межгосударственного сотрудничества.

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