Узбекистан и РФ провели консультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 26 апреля в Ташкенте был проведен очередной раунд политических консультаций между ведомствами иностранных дел Узбекистана и Российской Федерации на уровне заместителей глав МИД обеих стран, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация МИД РФ во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей, повестку и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.

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