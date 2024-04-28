Узбекистан посетила делегация МВФ

ТАШКЕНТ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. 26 апреля прибывшая с визитом в страну делегация Международного валютного фонда во главе с руководителем департамента по странам Ближнего Востока и Центральной Азии Яссером Абдихом посетила Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, где прошла встреча с министром Лазизом Кудратовым.

Главной целью обсуждения стали вопросы подготовки вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) и предпринимаемые страной меры по совершенствованию инвестиционного климата, обеспечению устойчивого экономического роста.

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