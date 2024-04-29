Погода в Узбекистане на 30 апреля

Погода в Узбекистане на 30 апреля29.04.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
29-30 апреля по горным районам Ташкентской, Наманганской областей (свыше 2000 м) лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 26-31°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, высокогорьях возможны осадки (дождь, снег). По горным районам Ташкентской, Наманганской областей свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.
УЗИНФОРМ