



Погода в Узбекистане на 30 апреля



ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 29-30 апреля по горным районам Ташкентской, Наманганской областей (свыше 2000 м) лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 26-31°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, высокогорьях возможны осадки (дождь, снег). По горным районам Ташкентской, Наманганской областей свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

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