Делегация России посетила Ташкент

ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Делегация России во главе с директором департамента международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России Иваном Кущом посетила с визитом Узбекистан.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем 26 апреля в Ташкенте 4-м заседании рабочей группы Узбекистана и России по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

Участники заседания обсудили подготовленный проект программы по реализации межведомственного соглашения 2013 года. После утверждения она станет дорожной картой взаимодействия двух стран в природоохранной сфере на три года по таким направлениям, как сохранение биоразнообразия, развитие систем особо охраняемых природных территорий, управление водными ресурсами, обмен опытом и совершенствование природоохранного законодательства, в частности в сфере государственного экологического надзора и обращения с отходами.

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