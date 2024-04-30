



Погода в Узбекистане на 1 мая



ТАШКЕНТ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 мая, погода по прогнозам синоптиков: 30 апреля по горным районам Ташкентской, Наманганской областей (свыше 2000 м) лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 24-26°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 26-31°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. По горным районам Ташкентской, Наманганской областей свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

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