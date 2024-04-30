



Глава Узбекистана поздравил молодежную сборную по футболу



ТАШКЕНТ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил национальную молодежную сборную страны по футболу, которая прошла в финал Кубка Азии по футболу среди молодежи. В поздравлении говорится: "Дорогие мои дети!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас с выходом в финал Кубка Азии по футболу среди молодежи, который проходит в Катаре, и завоеванием путевки на летние Олимпийские игры в Париже.



Спортивные болельщики страны, весь наш многонациональный народ с огромной радостью и гордостью встретили эту блестящую победу, одержанную впервые в истории футбола родного Узбекистана. Это была наша давняя заветная мечта. Вы вправе гордиться тем, что именно благодаря вам, молодежи Нового Узбекистана, эта мечта стала реальностью.



В основе вашей исторической победы, безусловно, лежат уделяемое в последние годы пристальное внимание развитию спорта в нашей стране, в том числе футбола, проводимая в сфере масштабная практическая работа.



Под руководством опытных тренеров и специалистов наши молодые спортсмены, целеустремленные и энергичные, серьезно подготовились к этому соревнованию, продемонстрировали в каждом матче настоящее мастерство, волю и стойкость, что, несомненно, заслуживает высокого признания.



На протяжении всех 5 матчей в напряженном противостоянии сильнейшим командам Азии наша сборная не только надежно защищала свои ворота, но и забила 14 мячей соперникам, что явилось беспрецедентным достижением в истории нашего футбола.



Уверен, что, вдохновившись этой победой, вы достойно проведете финальный матч в борьбе за почетное звание чемпиона Азии.



Пользуясь возможностью, выражаю глубокую благодарность всем вам, вашим родителям, наставникам и тренерам.



Весь народ Узбекистана желает вам счастья и ярких побед, мои дорогие дети!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи