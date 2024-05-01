



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Бразилии



ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 апреля внешнеполитические ведомства Узбекистана и Бразилии провели третий раунд политических консультаций в режиме онлайн. В ходе состоявшихся переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, в сферах инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, туризма, борьбы с изменением климата и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи