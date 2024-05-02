Погода в Узбекистане на 3 мая

Погода в Узбекистане на 3 мая02.05.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 мая, погода по прогнозам синоптиков:
2-8 мая по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно.
3-6 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 21-26°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза, в высокогорьях возможен переход в снег. По горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный с переходом западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.
УЗИНФОРМ