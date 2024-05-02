



Глава Узбекистана провел встречи с зарубежными гостями



ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел двусторонние встречи с гостями открывающегося сегодня в столице 3-го Ташкентского международного инвестиционного форума. В частности, состоялись встречи с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом, президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, президентом Международного фонда развития ОПЕК Абдулхамидом Аль-Халифой, министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи