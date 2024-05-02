



Глава Узбекистана приветствовал гостей и участников Ташкентского форума



ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию открытия 3-го Ташкентского международного инвестиционного форума. В обращении к гостям и участникам форума говорилось: "Уважаемые участники форума!



Дамы и господа!



Искренне приветствую всех вас на III Ташкентском международном инвестиционном форуме.



Мне приятно отметить, что этот формат становится доброй традицией и ежегодно собирает в нашей стране все новых и новых надежных партнеров со всех континентов.



За прошедшие три года Форум превратился в эффективную диалоговую площадку для расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества, обсуждения самых актуальных проблем, выработки передовых идей и подходов. Для участия в нашем сегодняшнем мероприятии прибыли свыше двух с половиной тысяч зарубежных гостей из 93 государств, что ярко свидетельствует о возрастающем значении Форума. Это показывает и огромный интерес к осуществляемым в нашей стране реформам, которые обрели необратимый характер, а также к установлению взаимовыгодного сотрудничества.



Уважаемые участники Форума!



Наша сегодняшняя встреча проходит на фоне усугубляющихся глобальных геополитических и экономических проблем, усиливаются угрозы и вызовы на пути к устойчивому развитию.



Происходят глубокие процессы трансформации мирового порядка. О нестабильности ситуации наглядно свидетельствуют сбои в цепочке поставок товаров и услуг, спад международной торговли, сокращение потока инвестиций, усиление климатических изменений.



Последние три года замедляются темпы роста мировой экономики. Также не оправдывают ожидания тенденции роста объемов прямых иностранных инвестиций. Так, в 2023 году общий объем инвестиций в развивающиеся государства сократился на

9 процентов.



Конечно, мы хорошо понимаем, что сегодня в мире идет серьёзная борьба за инвесторов. Но ясно одно. Никакая страна не сможет справиться с такими острыми проблемами современности

в одиночку. Прочным фундаментом долгосрочного сотрудничества остаются дух взаимного доверия и уважения, принципы обоюдной поддержки.



Уважаемые дамы и господа!



Мы сделали решительные шаги на пути к кардинальному улучшению инвестиционной и бизнес-среды в стране, поэтапному устранению всех барьеров. Осуществляемые нами масштабные реформы направлены именно на то, чтобы каждый инвестор чувствовал себя свободно и уверенно.



Как вы знаете, 7 лет назад мы приступили к непростым и системным реформам, наметили высокие рубежи. Своими основными целями определили либерализацию экономики, создание благоприятного инвестиционного климата, всестороннее расширение возможностей для предпринимателей.



В последние годы наша экономика выросла почти в два раза. По итогам прошлого года рост составил 6 процентов. Уровень инфляции снизился до 9 процентов. Неуклонно растут показатели торгового оборота. Сохраняется стабильность валютного рынка и золото-валютных резервов.



За последние годы в нашей стране освоено более 60 миллиардов долларов иностранных инвестиций. В социальную сферу и инфраструктуру привлечено более 14 миллиардов долларов средств международных финансовых институтов.



Только в прошлом году объем иностранных инвестиций увеличился почти вдвое. В этой связи с большим удовлетворением отмечу запуск свыше 300 инвестиционных и промышленных проектов совместно с ведущими компаниями и крупными брендами мира, такими как “ACWA Power”, “Masdar”, “Total Eren”, “Voltalia”, “Ҫalɩk” и “Aksa” – в сфере энергетики, “Air Products”, “Indorama” и “Камсе” – в химической промышленности, “Orano” и “Danieli” – в горнодобывающей отрасли и металлургии, “BYD”, “Kia” и “Samsung” – в автомобилестроении и электротехнике, “Коҫ” и “Knauf” – в строительстве, созданы сотни тысяч новых рабочих мест.



В рамках нынешнего форума будет дан старт новым крупным проектам с участием таких ведущих компаний мира, как “Linde”, “Orascom”, “DataVolt”, “Bonafarm”, “Pasha holding” и другими партнерами.



Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность иностранным инвесторам, всем партнерам, вносящим достойный вклад в это дело.



В целях поддержки предпринимательства и бизнеса мы разработали ряд конкретных мер и по другим приоритетным направлениям.



Теперь иностранные инвесторы будут на 3 года освобождены от налогов по дивидендам, получаемым с акций.



Недавно мы приняли закон о приватизации. Началась реализация новой программы продажи государственной доли 250 крупных предприятий и почти 1 000 объектов недвижимости, первичного публичного размещения акций 12 предприятий на фондовых рынках (IPO).



Введен рейтинг устойчивости предпринимателей. Субъекты предпринимательства с высоким рейтингом не будут подлежать налоговым проверкам.



Планируем внедрить опыт по реализации проектов в области энергетики на основе государственно-частного партнерства также и в социальной сфере и других инфраструктурных проектах. В частности, совместно с китайскими компаниями “Ситик” и “Камсе” разрабатываются проекты в области ирригации и автомобильных дорог, с французскими компаниями “Suez” и “Veolia” – в сфере питьевого водоснабжения, с арабскими компаниями “Inter Health” и “Pure Health” – строительства современных медицинских учреждений.



Мы придаем важное значение развитию инфраструктуры промышленных зон и направляем на эти цели бюджетные средства. Внедрены современные прозрачные принципы выделения земель предпринимателям, то есть система аукционных торгов. В рамках вступления во Всемирную торговую организацию принято более 60 нормативных актов, направленных на гармонизацию законодательства.



Создано Агентство по противодействию коррупции, разрабатывается национальная стратегия до 2030 года. В прошлом году в Ташкенте были проведены международные мероприятия по вопросам противодействия коррупции.



В целях справедливого решения споров успешно функционирует Ташкентский международный арбитражный центр. В его составе свыше 90 авторитетных судей из таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Италия, Швеция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты.



Еще один важный показатель для инвесторов. За последние 7 лет охват высшим образованием увеличился с 9 до 42 процентов, количество высших образовательных учреждений превысило 200.



В Узбекистане введен бизвизовый режим для более чем 90 государств.



Уважаемые участники форума!



Наша основная цель заключается в том, чтобы Узбекистан стал надежным и долгосрочным партнером для иностранных инвесторов.



Наше государство гарантирует развитие рыночных отношений, надежную защиту прав инвесторов, дальнейшее совершенствование благоприятной инвестиционной и деловой среды, создание более широких возможностей и условий для честной конкуренции, обеспечение неприкосновенности частной собственности и независимости судебной системы.



Эти принципы мы твердо закрепили в нашей Конституции, принятой на состоявшемся в прошлом году всенародном референдуме.



Сегодня хочу представить вам ряд конкретных предложений, направленных на усиление защиты прав инвесторов.



Во-первых, мы примем закон “Об инвестициях” в новой редакции. Документ разработан в соответствии с положениями, правилами и стандартами Всемирной торговой организации.



Выражаю особую признательность Европейскому банку реконструкции и развития, Всемирному банку, Международному валютному фонду, Организации экономического сотрудничества и развития за тесное взаимодействие в этой работе.



Во-вторых, скоро в нашей стране при Международном центре цифровых технологий начнет работу Международный коммерческий суд. Он займет особое место в судебно-правовой системе Узбекистана. Для этого в ближайшее время мы примем специальный закон. Также внесем в процессуальные кодексы нормы, направленные на полное исполнение решений Международного коммерческого суда.



В-третьих, в ближайшее время внедрим совершенно новые подходы в систему промышленных зон.



В целях реализации инвесторами высокотехнологичных проектов для них будут созданы еще более благоприятные условия. В управлении промышленными зонами будет расширена практика активного привлечения частных операторов, в том числе, опытных зарубежных компаний. Также будут отменены ограничения сроков деятельности специальных экономических зон.



Срок предоставления в аренду земель иностранным инвесторам будет продлен в 2 раза – с 25 лет до 49 лет. При этом будут полностью сохранены гарантированные законами действующие льготы и преференции.



Все эти вопросы мы подробно обсудим завтра на очередном заседании Совета иностранных инвесторов.



Уважаемые участники Форума!



В целях продолжения системных реформ, построения сильного и процветающего государства мы приняли Стратегию “Узбекистан – 2030”. В этом важном документе отражено 100 конкретных задач по достижению устойчивого экономического роста, реформированию сфер социальной защиты, здравоохранения и образования, обеспечению верховенства закона.



Мы поставили цель к 2030 году вдвое повысить доходы на душу населения и занять место в ряду государств с уровнем доходов выше среднего.



Мы последовательно продолжим процессы глубокой трансформации в экономике, формирования благоприятной инвестиционной и бизнес-среды, создания высокой добавленной стоимости в промышленности.



В этой связи хочу отдельно остановиться на приоритетных направлениях расширения нашего взаимовыгодного сотрудничества.



Первое: “зеленая” энергетика. Повышение эффективности энергетической отрасли актуально для всего нашего региона. В этом направлении в нашей стране продолжается работа над 28 проектами.



Мы поставили цель до 2030 года создать более 20 гигаватт мощностей возобновляемой энергии и довести ее долю в энергетическом балансе до 40 процентов.



Только в прошлом году вместе с нашими стратегическими партнерами – компаниями “Masdar”, “Gezhouba”, “China Energy” мы запустили крупные ветровые и солнечные электростанции мощностью 1,4 гигаватт. Также вместе с “ACWA Power” приступили к реализации проекта по производству “зеленого” водорода.



Примечательно, что эти важные проекты осуществляются исключительно за счет прямых иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнерства.



Сегодня в рамках Форума мы представим вам, нашим инвесторам, проекты совместного строительства гидроэлектростанций в соседних Кыргызстане и Таджикистане. Приглашаем ведущие компании всех государств к открытому диалогу и практическому сотрудничеству в этом направлении.



Второе: банковско-финансовая сфера. В последние годы в нашей стране открылось много частных банков. На наш рынок пришли ведущие банки Европы. Осуществляет деятельность ряд цифровых банков.



В рамках Форума подписано соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о приватизации одного из крупных банков Узбекистана “Асакабанка”. Также с Международной финансовой корпорацией, Азиатским банком развития активно ведутся процессы трансформации и приватизации других крупных банков.



Для удовлетворения растущего спроса на финансовые ресурсы пересматриваются требования и подходы к развитию рынка капитала.



Осуществляется работа по широкому развитию инструментов международного финансирования. Мы ожидаем увеличения

в несколько раз притока иностранных инвестиций, повышения качества корпоративного управления, привлечения новых ведущих банковско-финансовых институтов.



Третье: полезные ископаемые. Узбекистан обладает огромными запасами минеральных ресурсов и критических металлов. В нашей стране имеются колоссальные ресурсы золота, меди, вольфрама, серебра, урана. Хочу обратить ваше внимание, что наряду с редкими и уникальными минералами, мы располагаем месторождениями более 30 редкозамельных металлов, таких как литий, магний, молибден, германий, ванадий и индий.



В прошлом месяце установлено стратегическое сотрудничество с Европейским Союзом в области критически важного сырья. Мы работаем над подобными соглашениями и с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.



В этой связи на основе современного международного опыта будет принят закон “О недрах” в новой редакции. Хочу отдельно поблагодарить Европейский банк реконструкции и развития за весомое содействие в этой работе.



Приглашаем ведущие компании в Узбекистан для реализации проектов по глубокой переработке стратегического сырья и создания цепочки добавленной стоимости.



Четвертое: Цифровая трансформация страны. За год экспорт IT-услуг и программной продукции вырос в 2 раза. В будущем планируем довести этот показатель до 5 миллиардов долларов.



Ожидаем увеличения числа резидентов IT-парка в 10 раз, создание 100 тысяч рабочих мест. Для привлечения иностранных компаний на базе Ай-Ти парка создается Международный центр цифровых технологий.



Совместно с компанией “Data Volt” Саудовской Аравии создается Дата-центр, работающий на “зеленой” энергии. Считаем, что это послужит мощным импульсом для перехода нашей страны к цифровой экономике и внедрения технологий искусственного интеллекта.



Пятое: развитие транспортной инфраструктуры. Мы уделяем приоритетное внимание созданию удобных и современных транспортных систем.



Проводятся кардинальные реформы в железнодорожной сфере, открываются широкие возможности для привлечения в отрасль частных инвесторов. Разрабатываются совместные проекты по строительству платных автомобильных и скоростных железных дорог.



Совместно с потенциальными иностранными инвесторами готовятся проекты по развитию действующих международных аэропортов “Ташкент”, “Бухара” и “Ургенч” и строительству новых.



Как известно, вместе с зарубежными партнерами мы приступили к работам по строительству железных дорог Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Узбекистан – Афганистан – Пакистан. Эти стратегические проекты кардинально изменят геоэкономическую ситуацию в регионе, превратят Центральную Азию в глобальный транзитный центр, соединяющий Север и Юг, Восток и Запад.



Приглашаем инвесторов и международные организации к участию в этих крупных региональных проектах, возрождению на современной основе Великого шелкового пути.



Дорогие друзья!



Новый Узбекистан – это справедливое, светское, динамично развивающееся государство, страна с огромными возможностями.



Главным источником вдохновения, грандиозных идей и высоких устремлений, претворяемых в жизнь каждый день, является наш трудолюбивый и благородный народ.



Особо подчеркну, что присутствующие здесь сегодня инвесторы своими передовыми технологиями, опытом, новыми предложениями и подходами побуждают нас уверенно идти вперед.



Заверяю вас, что в реализации каждой инициативы и каждого проекта моя команда будет для вас опорой, она непосредственно будет оказывать всю необходимую помощь.



Думаю, вас это устроит.



Инвестиции – это локомотив трансформации нашей страны и прочный драйвер экономического развития.



Убежден, что сегодняшний Международный инвестиционный форум, плодотворные переговоры выведут наше практическое сотрудничество на совершенно новый, еще более высокий уровень.



Еще раз выражаю всем вам признательность за участие в Форуме.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи