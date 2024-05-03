



Президент провел встречи с главами иностранных делегаций



ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 2 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел двусторонние встречи с гостями проходящего в столице 3-го Ташкентского международного инвестиционного форума. В частности, состоялись встречи с помощником Президента Российской Федерации Максимом Орешкиным, заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии Татьяной Молчан, министром торговли, промышленности и содействия инвестициям Султаната Оман Кайсом бин Мухаммадом аль-Юсуфом, министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Аль Марри, министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бин Салманом Аль Саудом, председателем Кабинета Министров – руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, а также спикером Парламента Республики Сингапур Сиа Киан Пенгом. Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи