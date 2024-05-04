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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

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Глава Узбекистана приветствовал участников заседания Совета иностранных инвесторов
04.05.2024 07:06

ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 мая в Ташкенте в резиденции главы государства «Куксарой» было проведено 2-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов, для участия в котором в страну прибыли делегации деловых кругов зарубежных стран, международных банковских и финансовых структур, в том числе президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Участников и гостей мероприятия приветствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:

"Уважаемые участники Совета!

Уважаемая госпожа Рено-Бассо!

Искренне приветствую вас на втором пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

Очень рад видеть на нашем сегодняшнем заседании близких партнеров – руководителей ведущих компаний и финансовых институтов мира, а также наших новых партнеров.

За прошедший период Совет продемонстрировал эффективность своей деятельности. Благодаря вашей всемерной поддержке и особому вниманию наши реформы получили значимое содействие.

Ваши идеи и инициативы активно внедряются во всех сферах жизни нашей страны. Международный форум, в котором вы вчера участвовали, прошел весьма плодотворно и содержательно, прозвучали актуальные предложения, достигнуто множество важных соглашений.

Пользуясь возможностью, выражаю вам, близким друзьям нашей страны, глубокую признательность за достойный вклад в развитие Нового Узбекистана.

Уважаемые дамы и господа!

Как вы знаете, в настоящее время в мировой экономике усиливается нестабильность, все более острый характер приобретает энергетический, продовольственный и экологический кризис. В таких сложных условиях только слаженные, взаимосогласованные, конкретные практические действия позволят нам добиться намеченных высоких рубежей.

Вчера в выступлении я подробно рассказал о достигнутых результатах и приоритетных направлениях инвестиционной политики Нового Узбекистана. Сегодня я хочу услышать вас.

Уважаемая госпожа Рено-Бассо, для меня особенно важны Ваши ценные мнения и суждения. Ваше непосредственное участие в форумах и активная поддержка работы Совета, несомненно, воодушевляют нас и способствуют открытому, конструктивному и плодотворному диалогу в рамках данной платформы.

Хочу с особым удовлетворением отметить деятельность Рабочей группы, внесшей вклад в подготовку проектов законов об инвестициях и специальных свободных зонах.

Уверен, что эти важные документы, разработанные экспертами, будут иметь определяющее значение в совершенствовании благоприятного инвестиционного и делового климата в стране.

Кроме того, для нас очень важен анализ инвестиционной политики, начатый командой Организации экономического сотрудничества и развития. Этот проект позволит нам определить основные направления дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране и создать эффективные механизмы.

Мы высоко ценим постоянную поддержку организации, проводимый ею глубокий анализ и заинтересованы в дальнейшем расширении тесного сотрудничества.

Установленный открытый и эффективный диалог между Правительством и инвесторами является основным ключом к устойчивому экономическому развитию.

Конечно, нам вместе предстоит решить еще много важных задач. Поэтому сегодня призываю всех сплотиться и идти в ногу со временем, вместе строить конкретные планы и еще более гармонизировать свои действия.

Предлагаю в рамках Совета по направлениям создать рабочие группы и приглашаю вас к активному участию в их полной реализации.

Во-первых, это развитие рынка капитала. В данном направлении следует уделить особое внимание широкому привлечению внутреннего и внешнего капитала в развитие международного финансового центра, полностью отвечающего требованиям иностранных инвесторов.

Во-вторых, ответственное ведение бизнеса. Здесь актуальное значение имеет широкое внедрение соответствующих принципов Организации экономического сотрудничества и развития, направленных на обеспечение стабильности, прозрачности и открытости экономики.

В-третьих, стимулирование альтернативных инвестиций. В создании благоприятных условий для увеличения стартапов, инновационных проектов, совместных инвестиций важное значение имеет разработка и принятие нового закона “О венчурных инвестициях”.

В-четвертых, цифровизация системы работы с инвесторами. Думаю, настало время разработки и широкого внедрения в практику совершенной электронной платформы для осуществления всех услуг между иностранными инвесторами и государственными органами. Это позволит своевременно и системно решать волнующие инвесторов комплексные проблемы.

Еще раз хочу подчеркнуть, насколько важны для нас ваши богатые знания и опыт, современные подходы. Убежден, что благодаря вашей активной поддержке Узбекистан продолжит демонстрировать ускоренные темпы роста.

Предлагаю всем вам принять активное участие в сегодняшних дискуссиях и выработке новых инициатив. Совместными усилиями, поддерживая друг друга, мы сможем повысить уровень жизни нашего народа и обеспечить процветающее будущее Узбекистана.

Уважаемые участники встречи!

К сожалению, регламент и протокол мероприятия не позволяют отдельно и детально рассмотреть все выдвинутые вами предложения.

Я высоко ценю вашу решимость и стремление к расширению долгосрочного сотрудничества и конструктивного диалога с Узбекистаном.

Еще раз хочу заверить вас: мы создадим все условия для вашего успешного бизнеса в нашей стране, чтобы вы чувствовали себя здесь комфортно и уверенно.

Мы полностью учтем все изложенные вами инициативы и рекомендации.

Пользуясь возможностью, еще раз выражаю признательность уважаемой госпоже Рено-Бассо за постоянную поддержку наших реформ, эффективную реализацию совместных программ.

С сегодняшнего дня в деятельности Совета мы внедрим совершенно новую систему.

Присутствующие в этом зале члены Правительства, министры, ответственные работники Администрации последовательно продолжат наш диалог, будут встречаться с вами каждый месяц.

По каждому внесенному предложению, каждому проекту будет принята отдельная “дорожная карта”. Все они будут находиться под моим личным контролем.

В завершение желаю вам здоровья, больших успехов в профессиональной деятельности и личной жизни.

Благодарю за внимание."

По завершении встречи иностранные делегации были приняты главой государства для обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества.

В частности, состоялись встречи с делегацией США во главе с председателем Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, руководителями ведущих китайских компаний («CAMCE», «Goldwind», «China Southern Power Grid» и «Holley Group»), ряда ведущих компаний Европы («Suez», «Arsenale Group», «Airbus», «Linde»), а также председателем египетской компании «Orascom Investment Holding» Нагибом Савирисом.

УЗИНФОРМ

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