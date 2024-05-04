Глава Узбекистана приветствовал участников заседания Совета иностранных инвесторов

ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. 3 мая в Ташкенте в резиденции главы государства «Куксарой» было проведено 2-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов, для участия в котором в страну прибыли делегации деловых кругов зарубежных стран, международных банковских и финансовых структур, в том числе президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Участников и гостей мероприятия приветствовал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:

"Уважаемые участники Совета!



Уважаемая госпожа Рено-Бассо!



Искренне приветствую вас на втором пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.



Очень рад видеть на нашем сегодняшнем заседании близких партнеров – руководителей ведущих компаний и финансовых институтов мира, а также наших новых партнеров.



За прошедший период Совет продемонстрировал эффективность своей деятельности. Благодаря вашей всемерной поддержке и особому вниманию наши реформы получили значимое содействие.



Ваши идеи и инициативы активно внедряются во всех сферах жизни нашей страны. Международный форум, в котором вы вчера участвовали, прошел весьма плодотворно и содержательно, прозвучали актуальные предложения, достигнуто множество важных соглашений.



Пользуясь возможностью, выражаю вам, близким друзьям нашей страны, глубокую признательность за достойный вклад в развитие Нового Узбекистана.



Уважаемые дамы и господа!



Как вы знаете, в настоящее время в мировой экономике усиливается нестабильность, все более острый характер приобретает энергетический, продовольственный и экологический кризис. В таких сложных условиях только слаженные, взаимосогласованные, конкретные практические действия позволят нам добиться намеченных высоких рубежей.



Вчера в выступлении я подробно рассказал о достигнутых результатах и приоритетных направлениях инвестиционной политики Нового Узбекистана. Сегодня я хочу услышать вас.



Уважаемая госпожа Рено-Бассо, для меня особенно важны Ваши ценные мнения и суждения. Ваше непосредственное участие в форумах и активная поддержка работы Совета, несомненно, воодушевляют нас и способствуют открытому, конструктивному и плодотворному диалогу в рамках данной платформы.



Хочу с особым удовлетворением отметить деятельность Рабочей группы, внесшей вклад в подготовку проектов законов об инвестициях и специальных свободных зонах.



Уверен, что эти важные документы, разработанные экспертами, будут иметь определяющее значение в совершенствовании благоприятного инвестиционного и делового климата в стране.



Кроме того, для нас очень важен анализ инвестиционной политики, начатый командой Организации экономического сотрудничества и развития. Этот проект позволит нам определить основные направления дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране и создать эффективные механизмы.



Мы высоко ценим постоянную поддержку организации, проводимый ею глубокий анализ и заинтересованы в дальнейшем расширении тесного сотрудничества.



Установленный открытый и эффективный диалог между Правительством и инвесторами является основным ключом к устойчивому экономическому развитию.



Конечно, нам вместе предстоит решить еще много важных задач. Поэтому сегодня призываю всех сплотиться и идти в ногу со временем, вместе строить конкретные планы и еще более гармонизировать свои действия.



Предлагаю в рамках Совета по направлениям создать рабочие группы и приглашаю вас к активному участию в их полной реализации.



Во-первых, это развитие рынка капитала. В данном направлении следует уделить особое внимание широкому привлечению внутреннего и внешнего капитала в развитие международного финансового центра, полностью отвечающего требованиям иностранных инвесторов.



Во-вторых, ответственное ведение бизнеса. Здесь актуальное значение имеет широкое внедрение соответствующих принципов Организации экономического сотрудничества и развития, направленных на обеспечение стабильности, прозрачности и открытости экономики.



В-третьих, стимулирование альтернативных инвестиций. В создании благоприятных условий для увеличения стартапов, инновационных проектов, совместных инвестиций важное значение имеет разработка и принятие нового закона “О венчурных инвестициях”.



В-четвертых, цифровизация системы работы с инвесторами. Думаю, настало время разработки и широкого внедрения в практику совершенной электронной платформы для осуществления всех услуг между иностранными инвесторами и государственными органами. Это позволит своевременно и системно решать волнующие инвесторов комплексные проблемы.



Еще раз хочу подчеркнуть, насколько важны для нас ваши богатые знания и опыт, современные подходы. Убежден, что благодаря вашей активной поддержке Узбекистан продолжит демонстрировать ускоренные темпы роста.



Предлагаю всем вам принять активное участие в сегодняшних дискуссиях и выработке новых инициатив. Совместными усилиями, поддерживая друг друга, мы сможем повысить уровень жизни нашего народа и обеспечить процветающее будущее Узбекистана.



Уважаемые участники встречи!



К сожалению, регламент и протокол мероприятия не позволяют отдельно и детально рассмотреть все выдвинутые вами предложения.



Я высоко ценю вашу решимость и стремление к расширению долгосрочного сотрудничества и конструктивного диалога с Узбекистаном.



Еще раз хочу заверить вас: мы создадим все условия для вашего успешного бизнеса в нашей стране, чтобы вы чувствовали себя здесь комфортно и уверенно.



Мы полностью учтем все изложенные вами инициативы и рекомендации.



Пользуясь возможностью, еще раз выражаю признательность уважаемой госпоже Рено-Бассо за постоянную поддержку наших реформ, эффективную реализацию совместных программ.



С сегодняшнего дня в деятельности Совета мы внедрим совершенно новую систему.



Присутствующие в этом зале члены Правительства, министры, ответственные работники Администрации последовательно продолжат наш диалог, будут встречаться с вами каждый месяц.



По каждому внесенному предложению, каждому проекту будет принята отдельная “дорожная карта”. Все они будут находиться под моим личным контролем.



В завершение желаю вам здоровья, больших успехов в профессиональной деятельности и личной жизни.



Благодарю за внимание."

По завершении встречи иностранные делегации были приняты главой государства для обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества.

В частности, состоялись встречи с делегацией США во главе с председателем Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, руководителями ведущих китайских компаний («CAMCE», «Goldwind», «China Southern Power Grid» и «Holley Group»), ряда ведущих компаний Европы («Suez», «Arsenale Group», «Airbus», «Linde»), а также председателем египетской компании «Orascom Investment Holding» Нагибом Савирисом.

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