Погода в Узбекистане на 7 мая

Погода в Узбекистане на 7 мая06.05.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 мая, погода по прогнозам синоптиков:
6 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.
6-8 мая по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 29-34°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. По горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.
УЗИНФОРМ