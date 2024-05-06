



Погода в Узбекистане на 7 мая



ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 мая, погода по прогнозам синоптиков: 6 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. 6-8 мая по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 29-34°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. По горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.

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