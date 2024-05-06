В Ташкент прибыл новый посол Молдовы

ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы Валериу Киверя.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов межгосударственного сотрудничества.

Ранее Валериу Киверь работал руководителем Программного офиса ОБСЕ в Душанбе, являлся послом в Украине, Австрии, Словакии. С 2016 по 2021 год – послом Республики Молдова в Узбекистане (а также Республике Армения и Туркменистане) являлся Руслан Болбочан.

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