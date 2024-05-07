В Узбекистане запустят новый туристический поезд

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. По итогам завершившегося в столице Узбекистана 3-го Ташкентского международного инвестиционного форума, в частности, состоялось подписание соглашения между АО «Узбекистон темир йуллари» и компанией «Arsenale group» (Италия), которое предусматривает реализацию проекта запуска туристического поезда «The Samarkand express».

В соответствии с соглашением, будет создан новый туристический маршрут, поезда класса люкс по которому начнут курсировать по Узбекистану в конце 2026 года.

Туристический поезд будет состоять из 13-15 вагонов и сможет вместить в себя 76 туристов. Предполагаемая продолжительность путешествия по маршруту Ташкент – Хива будет составлять 2 ночи и 3 дня с остановками в Самарканде и Бухаре. В год планируется совершать приблизительно от 70 до 90 рейсов.

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