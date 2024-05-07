В Ташкент прибыла делегация Венгрии

ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. В столице Узбекистана пребывает с визитом делегация Венгрии во главе с министром иностранных дел и торговли Петером Сийярто.

Сегодня делегация приняла участие в 9-м заседании узбекско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, в ходе которого были обсуждены практические аспекты развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, банков и финансов и других.

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