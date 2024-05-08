



Погода в Узбекистане на 9 мая



ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 мая, погода по прогнозам синоптиков: 8 мая по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м. лавиноопасно/ 9-11 мая по предгорным и горным районам республики временами дождь, местами сильный, возможна гроза. в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 20-25°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 23-28°, местами до 30-32°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. По горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 15-20°.

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