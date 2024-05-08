Погода в Узбекистане на 9 мая

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
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|19.4% (13)
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|Положительно
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|4.5% (3)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|22.4% (15)
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|Нейтрально
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|23.9% (16)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|16.4% (11)
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|Отрицательно
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|13.4% (9)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 9 мая08.05.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 мая, погода по прогнозам синоптиков:
8 мая по горным районам Ташкентской области свыше 2000 м. лавиноопасно/
9-11 мая по предгорным и горным районам республики временами дождь, местами сильный, возможна гроза.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 20-25°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 23-28°, местами до 30-32°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, дождь, местами сильный, возможна гроза. По горным районам Ташкентской области свыше 2000 м лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 15-20°.
УЗИНФОРМ