Глава Узбекистана отбыл в Россию

ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Поездка предпринята по приглашению российского лидера Владимира Путина с целью участия в мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Великой Победы, а также очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.

Кроме того, состоится ряд встреч с зарубежными коллегами.

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