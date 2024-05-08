Глава Узбекистана отбыл в Россию

Глава Узбекистана отбыл в Россию08.05.2024 12:03
ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Поездка предпринята по приглашению российского лидера Владимира Путина с целью участия в мероприятиях по случаю празднования 79-й годовщины Великой Победы, а также очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя.
Кроме того, состоится ряд встреч с зарубежными коллегами.
УЗИНФОРМ