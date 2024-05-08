



Глава государства аккредитовал зарубежных послов



ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. 7 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию принятия верительных грамот вновь назначенных Чрезвычайных и Полномочных Послов зарубежных государств. В частности, были аккредитованы послы Венгрии Йожеф Рожа, Исламской Республики Иран Мухаммадaли Искандари, Чешской Республики Любомир Фреборт, Султаната Оман Вафа аль-Бусаиди, Алжирской Народной Демократической Республики Мохамед Ирки. Президент поздравил глав иностранных дипломатических миссий с назначением и выразил стремление к дальнейшему развитию плодотворного межгосударственного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи