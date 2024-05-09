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Глава государства поздравил узбекистанцев
09.05.2024 09:02

ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к ветеранам и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня памяти и почестей и 79-й годовщины Великой Победы.

В обращении говорится:

"Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны!

Искренне, от всего сердца поздравляю наших ветеранов, весь многонациональный народ Узбекистана со славным праздником 9 Мая – Днем памяти и почестей и 79-й годовщиной Великой Победы во Второй мировой войне, выражаю всем вам глубокое уважение и самые добрые пожелания.

В этот знаменательный день мы отдаем дань памяти нашим отцам и дедам, проявившим подлинный героизм в самой страшной войне в истории человечества и спасшим мир от фашизма, всем нашим мужественным и благородным соотечественникам, кто самоотверженно трудился в тылу и внес достойный вклад в обеспечение Победы.

Мы выражаем огромную признательность дорогим ветеранам, которые, вернувшись с войны, доблестно трудились во имя процветания нашей страны и сегодня своими благословениями озаряют нашу жизнь.

Мы с благодарностью вспоминаем наших храбрых воинов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости, защищая свободу Родины, мир и спокойствие народа.

Дорогие друзья!

Сегодня во всех наших городах и селах проходят мероприятия, где мы вновь вспоминаем, сколько горя и неисчислимых потерь принесла нашему народу жестокая война. В те трудные годы на фронт были мобилизованы более 1 миллиона 950 тысяч воинов-узбекистанцев, из них погибли свыше 538 тысяч, более 158 тысяч пропали без вести, более 870 тысяч получили ранения, более 60 тысяч вернулись с фронта инвалидами. Это свидетельствует о том, какой высокой ценой была завоевана Победа. И сегодня, по прошествии стольких лет не заживают раны в душе народа, оставленные той кровопролитной войной.

В военное время 214 тысяч наших солдат и офицеров были награждены боевыми орденами и медалями, из них 301 – удостоены звания Героя Советского Союза, 70 – ордена “Славы” трех степеней, их подвиги, несомненно, являются для нас самыми яркими страницами летописи Великой Победы.

В те тревожные годы наш народ стойко трудился в тылу. Работа промышленных предприятий была ориентирована на нужды фронта. Из регионов, объятых пламенем войны, в нашу страну было передислоцировано более 170 заводов и фабрик, производство наладили в короткие сроки. Наш народ отправлял на фронт огромное количество военной техники, оружия, лекарств, одежды, продовольствия и другой необходимой продукции.

Только в 1941–1943 годах узбекистанцы добровольно передали фонду обороны более 475 миллионов рублей, личные ценности на 22 миллиона рублей, что явилось еще одним важным вкладом в приближение Победы.

Проявив исключительный гуманизм, наш народ дал кров почти 1 миллиону 500 тысячам человек, эвакуированным из зон военных действий, окружил отеческой заботой 250 тысяч детей, лишившихся родителей, делился с ними последним куском хлеба.

Дорогие соотечественники!

Величественный мемориальный комплекс “Парк Победы”, воздвигнутый в нашей столице городе Ташкенте как символ подвига нашего народа, за короткое время стал самым почитаемым местом.

Так, до сегодняшнего дня комплекс посетили свыше 2 миллионов 200 тысяч человек, с большим интересом и вниманием они знакомились с экспозициями. Коллектив мемориального комплекса издал около 50 книг-альбомов и монографий, сборников уникальных документов, были открыты и представлены общественности сотни ранее неизвестных исторических фактов.

В рамках проекта “Я ищу своего деда” составлен список около 2 миллионов наших соотечественников – участников войны. По более 300 обращениям наших граждан были собраны важные сведения о судьбе 200 без вести пропавших воинов.

Уважаемые друзья!

В честь сегодняшнего праздника в Узбекистане проводятся памятные церемонии, культурно-просветительские мероприятия, встречи трех поколений. С участием руководителей соответствующих министерств, ведомств и организаций, воинских частей проводятся торжества, посвященные чествованию и вручению подарков ветеранам войны и труда, членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости.

Уважаемые ветераны войны окружены постоянным вниманием. В частности, отремонтированы и благоустроены дома одиноко проживающих ветеранов войны и труда, семей военнослужащих, погибших в годы независимости. Каждому из участников и инвалидов Второй мировой войны предоставлены услуги патронажа и необходимая медицинская помощь. При желании они лечатся в санаториях.

Мы, несомненно, в неоплатном долгу перед этими великими людьми, которые не щадя себя боролись за нашу сегодняшнюю свободную жизнь, мы и впредь будем создавать для них все условия.

В нынешнее чрезвычайно сложное и неспокойное время подвиг и славные традиции героев-ветеранов служат для нас образцом в выполнении таких весьма важных задач, как воспитание молодежи в духе патриотизма, защита наших детей от разных негативных воздействий, в умении ценить и беречь наше самое дорогое достояние – мир и стабильность, межнациональную и межконфессиональную дружбу и согласие. Вдохновленные такой невероятной силой духа мы обязательно с честью выполним свой высокий долг по защите Родины, сохранению мирной жизни, построению Нового Узбекистана.

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю вас с сегодняшним великим праздником. Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия.

Пусть всегда будет мир в нашей стране, пусть будет счастлив наш народ!".

УЗИНФОРМ

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