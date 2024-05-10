Делегация МИД Узбекистана посетила Пакистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства иностранных дел во главе с министром Бахтиером Саидовым совершила визит в Исламскую Республику Пакистан.

В рамках визита 8 мая делегация провела в Исламабаде встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, министром иностранных дел, сенатором Мохаммадом Исхаком Даром, министром торговли Абдулом Алимом Ханом, министром национальной продовольственной безопасности и исследований Раной Танвиром Хуссейном, председателем Пакистанских железных дорог Сайедом Мазхаром Али Шахом, а 9 мая глава МИД Узбекистана был принят Президентом Пакистана Асифом Али Зардари. 10 мая была проведена встреча с председателем Народной партии Пакистана Билавалом Бхутто.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, бизнеса и инвестиций, сельского хозяйства и других.

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