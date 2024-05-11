



Погода в Узбекистане на 12 мая



ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 мая, погода по прогнозам синоптиков: 11 мая по предгорным и горным районам республики временами дождь, местами сильный, возможна гроза. 11-12 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 13-18°.

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