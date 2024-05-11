



Глава Узбекистана выступил на саммите Высшего Евразийского экономического совета



НОВОСТИ В МИРЕ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. 8 мая в рамках рабочего визита в Москву Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось: "Уважаемые коллеги!



Уважаемые участники заседания!



Прежде всего хочу присоединиться к искренним поздравлениям и теплым пожеланиям в адрес уважаемого Владимира Владимировича Путина в связи со вступлением в должность Президента Российской Федерации.



Ваша уверенная победа на выборах, прошедших при рекордной явке избирателей, еще раз показала огромное доверие к Вам многонационального народа России, его решительную поддержку Вашего политического курса и проводимой масштабной программы преобразований по модернизации страны.



Желаю Вам дальнейших успехов!



Хочу поздравить всех присутствующих со знаменательной датой – 79-й годовщиной Великой Победы над фашизмом, а также с 10-летием Евразийского экономического союза.



Сегодня утром перед вылетом в Москву я встретился с нашими ветеранами. К глубокому сожалению, их число с каждым годом становится все меньше. Они очень просили передать через вас сердечные поздравления всем ветеранам войны, фронтовикам и труженикам тыла, пожелать мира, благополучия и процветания нашим братским народам.



С большим удовольствием передаю вам их просьбу.



Уважаемые участники заседания!



Сегодня в выступлениях моих коллег прозвучали оценки непростой ситуации в мире, подчеркнута необходимость дальнейшего расширения партнерства в целях преодоления современных вызовов.



Считаю, что в нынешних реалиях поддержка и стимулирование торгово-экономических связей наших стран, продвижение проектов кооперации и создание условий для роста взаимных инвестиций имеет первостепенное значение.



Одним из примеров такого сотрудничества является ставшая традиционной Международная выставка «Иннопром», которая успешно состоялась в прошлом месяце в Ташкенте. В ней приняли участие более двух тысяч ведущих предприятий наших стран, достигнуты договоренности о сотнях новых проектов кооперации.



Сегодня этот форум стал эффективной платформой для развития бизнес-диалога Узбекистана с Россией и другими государствами Евразийского экономического союза.



Мы намерены расширять данную площадку, привлекать все большее число компаний, в том числе из других стран-партнеров, включая Кубу, Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Монголию, Вьетнам и Индонезию.



В целом за три года сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя на 60 процентов выросли объемы взаимного товарооборота, прежде всего за счет увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчетов в национальных валютах. Запущено свыше 1 тысячи совместных предприятий и проектов. Растут объемы грузоперевозок, удвоилась частота регулярных авиарейсов.



Вместе с Евразийской экономической комиссией проведено три заседания Рабочей группы высокого уровня, в полном объеме реализованы мероприятия совместного Плана.



Мы также подключились к отраслевым проектам и программам в сфере цифровизации торговли и грузоперевозок, в области электронной коммерции, климатической повестки.



Уважаемые коллеги!



Позвольте коротко остановиться на приоритетах взаимовыгодного сотрудничества нашей страны с Евразийским экономическим союзом.



Первое. Узбекистан заинтересован в расширении практического партнерства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС.



В этой связи предлагаем подготовить новый комплексный План совместных мероприятий Правительства Республики Узбекистан и Евразийской экономической комиссии на среднесрочную перспективу.



Уверены, что эффективной реализации данного документа будет служить скорейшее принятие механизма, регламентирующего вопросы полноценного участия государств-наблюдателей в проектах.



Второе. Подтверждаем готовность к взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС.



Запущена процедура присоединения Узбекистана к Правилам определения страны происхождения товаров от 2009 года.



Конкретными практическими шагами в этом направлении могли бы стать организация электронного обмена данными о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через наши таможенные границы, интеграция информационных систем санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, принятие Плана по сближению мер технического регулирования и применение электронной сертификации.



Третье. Важно продолжить тесный диалог по развитию транспортного коридора «Север-Юг» в направлении рынков стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.



В этом плане приветствуем плодотворные итоги первой встречи руководителей транспортных ведомств по развитию мультимодального маршрута Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан, состоявшейся в конце апреля в городе Термезе.



В целях упрощения процедур транзита между нашими странами выступаем за разработку Комплекса мер по цифровому взаимодействию с внедряемой Единой системой таможенного транзита ЕАЭС.



Четвертое. Намерены и далее активно поддерживать проекты промышленной кооперации и программы локализации производства востребованной продукции.



Предлагаю разработать отдельную «дорожную карту» в этом направлении, предусмотрев размещение новых мощностей в индустриальных зонах и технопарках, совместно создаваемых в регионах наших стран.



Вопросы широкого привлечения бизнеса к таким проектам можно рассмотреть в ходе первой встречи Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Делового совета ЕАЭС, которая состоится в этом году в Самарканде.



Кроме того, заинтересованы в использовании возможностей специального механизма поддержки программ промышленной кооперации в рамках Объединения.



Пятое. Отдельно отмечу важность налаживания системной работы и расширения сотрудничества с органами Евразийского экономического союза по таким важным направлениям, как развитие Евразийского Агроэкспресса, внедрение «зеленых» и водо-сберегающих технологий, поддержка создания совместных агропромышленных кластеров и логистических центров, выработка общих подходов и тесное сотрудничество в вопросах преодоления последствий изменения климата. Одно из очередных заседаний соответствующей Рабочей группы предлагаем провести в Узбекистане. Это также формирование благоприятных условий и социальных гарантий деятельности трудовых мигрантов в наших странах, с подключением к цифровым платформам, разработка совместных туристических программ и продуктов, направленных на кардинальное увеличение туристического обмена.



Считаю, что все указанные направления могли бы найти отражение в новом Плане среднесрочного сотрудничества.



Уважаемые главы делегаций!



В заключение хочу выразить искреннюю признательность уважаемому Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оказываемый традиционно радушный и теплый прием.



Уверен, что итоги этой встречи послужат расширению взаимовыгодного сотрудничества, станут еще одним практическим шагом в направлении укрепления дружбы и партнерства наших стран и народов.



Благодарю за внимание." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи