Рассмотрены меры по улучшению дел в сельском хозяйстве

ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. 10 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание с членами правительства, курирующими сферу сельского хозяйства и АПК.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения предложенияй по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата и эффективному использованию земель, улучшению состояния агроэкологических ландшафтов и деградировавших пастбищ, применению технологий водосбережения, адаптированных к местным условиям.

В частности, была озвучена информация о создании национальной программы из 52 пунктов по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата и смягчению их воздействия, центра для анализа и прогнозирования изменений климата, Международного центра интенсивного семеноводства и питомниководства, хозяйства по выращиванию саженцев растений, устойчивых к засухе и засолению. Также было предложено организовать деятельность Научно-исследовательского института волокнистых культур.

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