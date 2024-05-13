



Погода в Узбекистане на 14 мая



ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 мая, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 34-36°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 33-38°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 33-38°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 29-34°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

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