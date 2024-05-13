В Узбекистане объявлена Энергетическая неделя

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. С 14 по 16 мая в Узбекистане пройдет ряд мероприятий в рамках Энергетической недели.

В ее рамках планируется проведение таких событий, как 26-я Международная выставка и конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2024», 17-я Международная выставка «Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2024», 4-я Международная Энергетическая Конференция. На полях данных мероприятий пройдут G2B и B2B встречи между официальными и деловыми представителями отрасли.

Также запланированы спортивные и общественно значимые мероприятия Министерства энергетики Узбекистана и его подразделений: марафон молодёжи нефтегазового и энергетического сектора – «UNG-YOUTH MARATHON», интеллектуальная игра «Заковат», конкурс видеороликов, презентация 3D-анимационного мультсериала «Қувват», хакатон IT-потенциала специалистов, награждение финалистов конкурса лучших стартапов и рационализаторских предложений, и многое другое.

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