



Глава Узбекистана приветствовал участников форума в Самарканде



ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с приветствием к гостям и участникам открывшегося сегодня в Самарканде Азиатского форума женщин. В обращении говорится: "Уважаемые участники Форума!



Дамы и господа!



Прежде всего, я тепло поздравляю вас, дорогие гости из ближнего и дальнего зарубежья, с открытием Азиатского форума женщин.



Для меня большое удовольствие приветствовать вас в древнем и великолепном городе Самарканде и выразить вам свое глубочайшее уважение и наилучшие пожелания.



Я выражаю глубокую признательность Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций г-ну Антониу Гутерришу, который активно поддержал эту инициативу, г-же Симе Сами Бахус, заместителю Генерального секретаря ООН и Директору-исполнителю Структуры «ООН-женщины», которая является координатором конференции и непосредственным участником, г-же Татьяне Валовой, Генеральному директору отделения ООН в Женеве, и г-ну Мартину Чунгонг, Генеральному секретарю Межпарламентского союза.



С удовлетворением хочу отметить, что в сегодняшнем Форуме принимают участие главы международных организаций и парламентов азиатских стран, сенаторы и депутаты, члены правительств и институтов гражданского общества, многие женщины-предприниматели и ученые.



Я считаю, что благодаря Вашим усилиям первая международная конференция, проведенная в нашей стране, внесет существенный вклад в повышение активности женщин в социально-политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах, в обмене опытом и укреплении дружественных отношений сотрудничества.



Уважаемые участники мероприятия!



Сегодня все страны и народы Азиатского континента, быстро развивающейся части мира, на протяжении столетий были объединены в едином обширном пространстве и поддерживали тесное сотрудничество в различных областях.



Регион Центральной Азии, расположенный на перекрестке Великого Шелкового Пути, на протяжении тысячелетий был мощной силой развития различных культур и цивилизаций и огромной духовной колыбелью высоких общечеловеческих ценностей.



Не случайно, что в последние годы постоянное укрепление долгосрочных, всеобъемлющих и взаимовыгодных отношений со всеми странами Азиатского континента является приоритетом для нового Узбекистана.



Азиатские страны, в которых проживает более половины населения мира, добиваются значительного прогресса в деле полного достижения целей устойчивого развития, обеспечении гендерного равенства, защите прав женщин и резком повышении их роли и влияния в государственном и общинном управлении.



В нашей стране женщины являются неотъемлемой частью нашего общества, и вопросы полного обеспечения их прав и интересов, охраны материнства и детства нашли всестороннее отражение в таких концептуальных документах, как обновленная Конституция, "Стратегия развития - 2030"; и "Стратегия достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан".



За последние семь лет доля женщин в органах государственного управления Узбекистана увеличилась с 27% до 35%. 32 процента депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и 25 процентов членов Сената - женщины. Теперь они имеют своих представителей в каждом округе.



Число женщин-предпринимателей удвоилось, и более 205 тысяч женщин открыли собственное дело. Сотни тысяч женщин получили профессиональную и предпринимательскую подготовку. Около полумиллиона наших сестер получили работу. Сегодня более половины студентов университетов составляют девушки.



Международное сообщество должным образом признало наши последовательные усилия в этом направлении. Мы с особым удовлетворением отмечаем, что согласно разработанному Всемирным банком индексу гендерного равенства Узбекистан входит в пятерку наиболее быстро развивающихся стран мира, а по индексу открытых гендерных данных - в первую двадцатку стран.



Дорогие друзья!



Мы продолжим начатую в Новом Узбекистане большую работу по расширению экономических возможностей женщин, полной реализации их лидерского и предпринимательского потенциала, обеспечению их современным образованием, профессиональной подготовкой и трудоустройством, и систематически решать проблемы уязвимых и нуждающихся женщин.



Действительно, наши уважаемые женщины, которые являются активными участниками сегодняшних исторических перемен, являются конструктивной силой в осуществлении наших необратимых демократических реформ и быстрого развития, а также прочной основой для справедливого и миролюбивого, многонационального и процветающего государства, который мы строим.



Я надеюсь, что Вы полностью поддержите наше предложение о том, чтобы превратить этот Форум в традиционный двухлетний форум.



На основе Самаркандской декларации, принятой по итогам сегодняшней конференции, принятие резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "О расширении социально-экономической, политико-правовой и культурно-гуманитарной деятельности женщин Азии" будет ярким практическим выражением наших благородных устремлений в этом отношении.



Пользуясь возможностью, я хотел бы еще раз пожелать всем вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов в работе Форума." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи