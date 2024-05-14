Глава Узбекистана провел встречу с делегацией КНР

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. 13 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей в страну для участия в очередном заседании узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству делегацией Китайской Народной Республики во главе с заместителем премьера Государственного совета Лю Гочжуном.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, туризма.

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