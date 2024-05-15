



Погода в Узбекистане на 16 мая



ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 мая, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 24-26°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дожди, местами сильные, грозы. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.

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