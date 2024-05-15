МИД Узбекистана посетил представитель ООН

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах обеспечения региональной и мировой безопасности, обсуждены итоги 1-го заседания Центральноазиатского регионального экспертного совета по реабилитации и реинтеграции репатриантов: сотрудничество ради мира и безопасности.

В завершение встречи была подписана «Дорожная карта» сотрудничества между Узбекистаном и КТУ ООН на 2024-2025 годы.

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