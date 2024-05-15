Ташкент посетил глава МИД Кипра

ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.

В ходе переговоров были рассмотрены ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента.

По итогам встречи было подписано межправительственное соглашение об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований.

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