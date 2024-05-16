В Узбекистан прибыл новый посол Португалии

В Узбекистан прибыл новый посол Португалии16.05.2024 14:51
ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Португалии (с резиденцией в Москве) Мадаленой Фишер.
В ходе встречи посол вручила министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены ключевые вопросы узбекско-португальской повестки дня.
Мадалена Фишер с сентября 2022 года является послом Португалии в России.
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