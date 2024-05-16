Новый посол Литвы приступает к работе в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Литвы в Узбекистане (с резиденцией в Астане, Казахстан) Эгидиюсом Навикасом.

В ходе переговоров посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня.

С февраля 2023 года послом Литвы в Узбекистане с резиденцией в Астане, Казахстан) являлся Гинтаутас Васюлис.

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