В Ташкенте открыт памятник певцу Батыру Закирову

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в столице торжественную церемонию открытия памятника основателю национального эстрадного искусства, народному артисту Узбекистана Батыру Закирову.

Батыр Закиров родился в 1936 году, уже в 29 лет он получил звание народного артиста Узбекистана, ушел из жизни в возрасте 49 лет (в 1985 году). Он оставил после себя богатое и разнообразное творческое наследие. В Узбекистане учреждена национальная премия имени великого певца, созданы научные и художественные произведения, документальные фильмы и спектакли.

В своем выступлении глава государства отметил уникальный талант и человеческие качества певца, его вклад в развитие национального искусства и культуры.

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