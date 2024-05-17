В Ташкент прибыл новый посол Дании

ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Дании (с резиденцией в Москве) Якобом Хеннингсеном.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены ключевые вопросы повестки дня двух стран.

Якоб Хеннингсен также является послом Дании с апреля минувшего года.

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