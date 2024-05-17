Проведен разговор глав Узбекистана и Казахстана

ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с днем рождения (глава РК празднует 71-летие), пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братскому казахскому народу.

Кроме того, стороны обсудили актуальные аспекты развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, науки, образования и культуры.

УЗИНФОРМ