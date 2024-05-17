В Узбекистан прибыл глава правительства Малайзии

ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан с трехдневным официальным визитом прибыл премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.



Визит предпринят по приглашению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева с целью обсуждения ключевых вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран по всему спектру приоритетных направлений.



По прибытии в Ташкент глава правительства Малайзии проследовал в резиденцию "Куксарой", где для него была проведена торжественная церемония встречи, а также состоялись переговоры на высшем уровне, прошедшие в узком и расширенном форматах с участием официальных делегаций обеих стран.



В ходе встречи в верхах были обсуждены вопросы дальнейшего развития узбекско-малайзийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, инноваций, промышленности, транспорта и связи, зеленой энергетики, нефтехимии, электротехники и электроники, здравоохранения и фармацевтики, туризма, сельского хозяйства, информационных технологий, сокращения бедности, экологии и других, по линии парламента.



По итогам переговоров было подписано Совместное заявление об углублении многопланового сотрудничества.

Также в этот день Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Анвар Ибрагим посадили ель на Аллее почетных гостей.

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