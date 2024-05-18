Погода в Узбекистане на 19 мая

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
|
|
|
|
|19.4% (13)
| -
|Положительно
|
|4.5% (3)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|22.4% (15)
| -
|Нейтрально
|
|23.9% (16)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|16.4% (11)
| -
|Отрицательно
|
|13.4% (9)
| -
|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 19 мая18.05.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 мая, погода по прогнозам синоптиков:
18-22 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
|
|
|
Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 17-19°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 17-22°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 17-22°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 20-25°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, временами дождь, местами сильный, гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 9-14°.
УЗИНФОРМ