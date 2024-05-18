



Погода в Узбекистане на 19 мая



ТАШКЕНТ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 мая, погода по прогнозам синоптиков: 18-22 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 17-19°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 17-22°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 17-22°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, в отдельных районах возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 14-19°, днем 20-25°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, местами сильный, гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 9-14°.

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