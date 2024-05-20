



Погода в Узбекистане на 21 мая



ТАШКЕНТ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 мая, погода по прогнозам синоптиков: 20-22 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дожди, местами сильный, грозы. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 9-14°.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи