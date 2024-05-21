



Погода в Узбекистане на 22 мая



ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 мая, погода по прогнозам синоптиков: 21-22 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, местами до 34°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.

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