Делегация МИД Узбекистана отправилась в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. 20 мая делегация ведомства иностранных дел Узбекистана во главе с министром Бахтиером Саидовым отправилась с визитом в Республику Казахстан.

Целью поездки является участие в предстоящем сегодня в Астане заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).

В день прибытия глава МИД Узбекистана провел встречу с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе переговоров министры провели обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам дальнейшего развития сотрудничества двух стран по ключевым направлениям.

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