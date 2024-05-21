Глава Узбекистана посетил посольство Ирана

ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посольство Исламской Республики Иран в Ташкенте.

В ходе визита глава государства выразил глубокие соболезнования дружественному иранскому народу в связи с трагической гибелью Президента Ибрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и других официальных лиц в результате крушения вертолета.

Президент оставил запись со словами искреннего сочувствия и поддержки в Книге соболезнований. Накануне он направил послание с соболезнованиями Верховному духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

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