Глава Узбекистана посетил посольство Ирана

Глава Узбекистана посетил посольство Ирана21.05.2024 17:19
ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посольство Исламской Республики Иран в Ташкенте.
В ходе визита глава государства выразил глубокие соболезнования дружественному иранскому народу в связи с трагической гибелью Президента Ибрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна и других официальных лиц в результате крушения вертолета.
Президент оставил запись со словами искреннего сочувствия и поддержки в Книге соболезнований. Накануне он направил послание с соболезнованиями Верховному духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.
УЗИНФОРМ