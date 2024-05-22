Глава МИД Узбекистана завершил визит в Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 21 мая руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов в рамках визита в Республику Казахстан принял участие в прошедшем в Астане заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС). В этом заседании впервые в качестве полноправного члена принимала участие Республика Беларусь.

В ходе заседания СМИД ШОС участники почтили память трагически ушедшего из жизни главы Ирана Ибрахима Раиси и главы МИД ИРИ Хосейна Амира Абдоллахияна. Далее были обсуждены вопросы дальнейшего развития межрегионального сотрудничества в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, транспорта и логистики, науки, образования, культуры и других.

Также в этот день делегация Узбекистана была принята Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и провела встречу с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Встречи были посвящены ключевым вопросам двусторонней повестки дня и хода реализации достигнутых ранее договоренностей на различных уровнях.

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